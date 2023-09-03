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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 15:00

«Выкапывают очень дорогие лилии»: под Новосибирском орудуют цветочные воры

Под Новосибирском цветочные воры выкапывают дорогие лилии
Надежда РЫЖКИНА
Под Новосибирском воры выкапывают на дачах дорогие лилии.

Под Новосибирском воры выкапывают на дачах дорогие лилии.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владельцы дачных участков под Бердском и Искитимом жалуются на то, что рядом появились воры, которые выкапывают цветы-многолетники. Уже несколько человек обнаружили в своих дворах разрытые клумбы.

— Кто-то приходит, подкапывает и забирает. Как правило, это делается ночью, когда нет хозяев. Конкретный пример — в СНТ «Мебельщик» по улице Садовой женщина приехала на участок и увидела, что у нее выкопали очень дорогие коллекционные лилии. И это не единичный случай, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Женщина предположила, что воры, возможно, потом продают луковицы цветов. КП-Новосибирск направила запрос в управление МВД по региону.

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