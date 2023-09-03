«Выкапывают очень дорогие лилии»: под Новосибирском орудуют цветочные воры

Под Новосибирском воры выкапывают на дачах дорогие лилии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владельцы дачных участков под Бердском и Искитимом жалуются на то, что рядом появились воры, которые выкапывают цветы-многолетники. Уже несколько человек обнаружили в своих дворах разрытые клумбы.

— Кто-то приходит, подкапывает и забирает. Как правило, это делается ночью, когда нет хозяев. Конкретный пример — в СНТ «Мебельщик» по улице Садовой женщина приехала на участок и увидела, что у нее выкопали очень дорогие коллекционные лилии. И это не единичный случай, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Женщина предположила, что воры, возможно, потом продают луковицы цветов. КП-Новосибирск направила запрос в управление МВД по региону.

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