Новосибирец в плавках устроил заплыв в «Фонтане любви»у театрального института

Новосибирец искупался в «Фонтане любви» на Красном проспекте. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирец в плавках решил искупаться в «Фонтане любви» на Красном проспекте. Очевидцы засняли мужчину возле Новосибирского государственного театрального института на Красном проспекте, 171/4.

Юристы называют это мелким хулиганством. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На видео мужчина в черных плавках залезает на фонтан и ныряет в верхнюю чашу, а затем гуляет среди струй. Подписчики соцсетей осудили действия мужчины, а юристы считают это мелким хулиганством.

- В Кодексе административных правонарушений Новосибирской области нет штрафа за купание в фонтане, но есть статья о купании в запрещенных местах. Она предусматривает штраф в 100 рублей, но данный инцидент можно квалифицировать как мелкое хулиганство. Это предусматривает более серьезный штраф, - сообщила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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