«Не выходит на связь уже две недели»: в Новосибирске пропал 34-летний житель Бурятии

Юрий пропал около двух недель назад в Новосибирске. Фото: Предоставлено Юлией Солдатовой

В Новосибирске ищут 34-летнего жителя Бурятии Юрия Андреевича Норкина. Пост о том, что мужчина около двух недель не выходит на связь, опубликовали его родственники в соцсетях.

— Это муж моей двоюродной сестры. Он добровольно принял решение участвовать в СВО, уехал в Новосибирск, но не добрался до войсковой части. По непонятным причинам потерял документы, рюкзак, видимо, и телефон тоже, — рассказала родственница пропавшего Юлия Солдатова.

Приметы пропавшего: рост 170 см, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синие джинсы, черный ремень, черные кроссовки, камуфляжную футболку и черную ветровку. Особые приметы: на пальцах руки есть татуировка руке «За Вас».

Если вы видели Юрия Норкина или знаете, где он находится, срочно позвоните по номеру 8-983-635-52-87 или 102 (полиция).

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