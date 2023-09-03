В Новосибирской области открыли почти 30 модельных библиотек

Модельная библиотека открылась в селе Убинское. Фото: Правительство НСО

В селе Убинское 2 сентября открылась модельная библиотека. Она оснащена самым современным оборудованием, в ней можно не только взять книгу, но также поработать на компьютере и посетить мастер-класс.

— В помещении сделали подвесные потолки, заменили покрытие пола, отремонтированы стены, системы отопления, фасад, отмостки и кровля. Оформление выполнено в стиле флоры и фауны села Убинское. Установлена современная мебель и мультимедийная техника, а также пополнен книжный фонд. Дизайн-проект предусматривает создание восьми залов, которые связаны с достопримечательностями района, — сообщает Правительство Новосибирской области.

Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе создано уже 20 модельных библиотек, в 2023 году к ним добавятся еще девять.

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