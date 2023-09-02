На школьной линейке в Новосибирске развевался перевернутый флаг РФ

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Кировского района. Фото: ACT-54

В школе в Кировском районе Новосибирска линейка прошла под перевернутым флагом России. Фото инцидента очевиды опубликовали в группе ACT-54.

На фотографии видно, что школьная линейка ко Дню Знаний в самом разгаре. Учителя, дети, их родители стоят как ни в чем не бывало. У микрофона говорит речь, вероятно, директор учебного заведения. Никто и не заметил, что в это время над ними развевается флаг Сербии.

Увидев «красный - синий - белый» флаг, пользователи группы стали сомневаться в компетентности педагогов.

Кто-то предположил, что повесить флаг поручили детям. А они таким образом решили пошутить.

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