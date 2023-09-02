В Новосибирске мужчина оказался под дулом пистолета из-за замечания. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске на жителя микрорайона ОбьГЭС неизвестный направил пистолет в ответ на замечание не распивать алкоголь на улице.

- Во время дежурства по обеспечению порядка на ОбьГЭС данная особь человека была не в адеквате и во время замечания о необходимости убрать алкогольные напитки, наставила на нас травмат, - рассказал мужчина в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

За комментарием по данному факту КП-Новосибирск обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области.

- На данный момент по данному факту обращений не поступало. Посты несения службы ориентированы на выявление подобных фактов, - ответили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Отметим, согласно постановлению правительства РФ от 12.05.2018, владельцы оружия должны иметь при себе соответствующие документы.

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