В Новосибирске синоптики назвали дату первого снега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске синоптики сервиса Яндекс.Погода назвали дату первого снега. Он ожидается 25 октября.

В этот день температура воздуха днем впервые за осень опустится ниже 0. В дневные часы столбик термометра покажет -1 градус.

Снег синоптики прогнозируют также на 26 и 27 октября. Но температура воздуха днем в эти дни составит 0 градусов.

В целом, октябрь в Новосибирске ожидается облачным и дождливым. Из 31 календарного дня только четыре будут солнечными и один - малооблачным. Ветер, в среднем, будет дуть со скоростью 5-6 метров в секунду.

Согласно сервису «Ну и погода» первый снег выпадет уже 7 октября. При этом температура воздуха днем составит +1 градус. После этого снег перейдет в мокрый снег. А 19 октября пойдет уже при температуре -3 градуса.

А сервис World-weather.ru показывает, что ждать снега в октябре новосибирцам не стоит. По прогнозу первые хлопья снега появятся в городе 14 ноября. Температура воздуха составит -3 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber