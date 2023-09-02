В Новосибирске синоптики назвали дату первого снега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске синоптики сервиса Яндекс.Погода назвали дату первого снега. Он ожидается 25 октября.
В этот день температура воздуха днем впервые за осень опустится ниже 0. В дневные часы столбик термометра покажет -1 градус.
Снег синоптики прогнозируют также на 26 и 27 октября. Но температура воздуха днем в эти дни составит 0 градусов.
В целом, октябрь в Новосибирске ожидается облачным и дождливым. Из 31 календарного дня только четыре будут солнечными и один - малооблачным. Ветер, в среднем, будет дуть со скоростью 5-6 метров в секунду.
Согласно сервису «Ну и погода» первый снег выпадет уже 7 октября. При этом температура воздуха днем составит +1 градус. После этого снег перейдет в мокрый снег. А 19 октября пойдет уже при температуре -3 градуса.
А сервис World-weather.ru показывает, что ждать снега в октябре новосибирцам не стоит. По прогнозу первые хлопья снега появятся в городе 14 ноября. Температура воздуха составит -3 градуса.
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