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НовостиОбщество1 сентября 2023 17:16

В Новосибирске открыли новое общежитие НГТУ

Корпус рассчитан на 790 студентов
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске открыли новое общежитие НГТУ. Фото: НГТУ НЭТИ

В Новосибирске открыли новое общежитие НГТУ. Фото: НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете открылось новое общежитие, сообщает ТАСС. Оно позволит увеличить число иногородних и иностранных студентов.

Корпус рассчитан на 790 обучающихся. Открытие приурочили ко Дню Знаний.

Строительство общежития стартовало осенью 2020 года. На его возведение потратили более 1,5 млрд рублей. Оно состоит из двух корпусов площадью в 20,1 тысяч квадратных метров.

Жить в корпусах будут первокурсники, набравшие более 230 баллов за ЕГЭ, а также студенты-хорошисты и отличники, занимающиеся наукой, спортом, творчеством или общественной деятельностью.

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