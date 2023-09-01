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НовостиОбщество1 сентября 2023 15:53

В Новосибирске сохранят трамвайное кольцо за оперным театром

Ранее появилась информация о том, что его хотят убрать
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске сохранят трамвайное кольцо за оперным театром.

В Новосибирске сохранят трамвайное кольцо за оперным театром.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В мэрии Новосибирска опровергли новость о том, что трамвайное кольцо за оперным театром уберут. Ранее проект об этом появился на правовом портале.

– Трамвайное кольцо за Оперным театром будет сохранено, – сообщил замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Он объяснил, что проект планировки предусматривает реконструкцию трамвайного кольца за оперным театром. Нужно это для оптимизации его расположения и объединения единого пространства сквера.

– Кольцо в перспективе реконструируется и располагается по периметру улиц Депутатской, Каменской, Орджоникидзе. Департамент транспорта возможность такой реконструкции в перспективе согласовал, с условием, что кольцо сохраняется, возможность разворота и отстоя трамваев со всех сторон сохраняется, – уточнил Никулин.

По его словам, пока конкретного проекта нет. Как и сроков реконструкции. Опубликованный проект направлен только на потенциальную реконструкцию.

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