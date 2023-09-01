В Новосибирске цыганские дети обкидали камнями девочку-подростка

Не дают пройти школьнице как минимум пятеро детей возрастом 6-8 лет. Фото: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»

В Новосибирске в Хилокском микрорайоне цыганские дети обкидали камнями девочку-подростка. Видеодоказательство она разместила в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Не дают спокойно пройти школьнице как минимум пятеро детей возрастом 6-8 лет. Сначала они кричат, гримасничают, дразнят девочку. Потом окружают ее и начинают дергать за одежду. А затем берут горсти камней и начинают кидать их в подростка. Испытав на девочке все виды насмешек и потратив все камни, дети убегают.

В посте уточняется, что это не первая выходка детей. Причем на них было написано несколько жалоб в разные инстанции.

- Материал по данному факту зарегистрирован в отделе полиции. Проводится проверка, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

КП-Новосибирск смогла связаться с пострадавшей девочкой. Она уточнила, что в этом районе живут ее знакомые. Чтобы увидеться с ними, школьнице приходится проходить через ряд препятствий. В очередное «нападение» девочка пошла за своими обидчиками. Те же убежали к своим мамам, которые никак не отреагировали на происходящее.

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