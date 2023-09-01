Расписание школьных каникул в Новосибирске на 2023 – 2024 учебный год: названы предварительные даты

В Новосибирске стало известно расписание каникул на 2023-2024 учебный год. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске стали известны даты каникул в школах в 2023-2024 учебном году. О них КП-Новосибирск рассказала мама ученика одной из новосибирских школ.

- На осенние каникулы дети уйдут 28 октября, а на учебу выйдут 5 ноября. Новогодние каникулы пройдут с 30 декабря по 7 января. Весной отдыхать будем с 23 по 31 марта, - рассказала читательница КП-Новосибирск.

Также в третьей четверти дополнительные дни отдыха ждут первоклассников. С 17 по 25 февраля они снова уйдут на каникулы.

Отметим, что сроки каникул могут отличаться в разных школах города. Утверждение каникулярных дат зависит от скорости освоения учебной программы, говорится в сообщении Минпросвещения.

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