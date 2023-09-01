В Новосибирском зоопарке белые медвежата устроили игры с прыжками в воду

Медвежата умело позируют перед камерой. Фото:Сергей Ильтяков
В Новосибирском зоопарке белые медвежата со своей мамой Гердой устроили игры с прыжками в воду. Видео в соцсетях поделился гость парка Сергей Ильтяков.
Медвежата умело позируют перед камерой. Пока один из них делает грациозный прыжок в воду, второй наслаждается прохладой в импровизированном сугробе. Затем он делает свой первый неловкий прыжок. За ним следует еще один.
В какой-то момент один из медведей забрался на возвышенность, чтобы прыгнуть. После этого раздались восторженные крики гостей зоопарка.
Услышав одобрение людей, медвежата совершают прыжок за прыжком.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер