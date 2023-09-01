В Новосибирском зоопарке белые медвежата устроили игры с прыжками в воду

Медвежата умело позируют перед камерой. Фото:Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке белые медвежата со своей мамой Гердой устроили игры с прыжками в воду. Видео в соцсетях поделился гость парка Сергей Ильтяков.

Медвежата умело позируют перед камерой. Пока один из них делает грациозный прыжок в воду, второй наслаждается прохладой в импровизированном сугробе. Затем он делает свой первый неловкий прыжок. За ним следует еще один.

В какой-то момент один из медведей забрался на возвышенность, чтобы прыгнуть. После этого раздались восторженные крики гостей зоопарка.

Услышав одобрение людей, медвежата совершают прыжок за прыжком.

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