В Новосибирске на территории фабрики «Синар» разрешили высотную жилую застройку

В Новосибирске территорию фабрики «Синар» перевели в зону делового и многоквартирного строительства. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске территорию фабрики «Синар» перевели в зону делового и многоквартирного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

— Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» — 30 этажей, — сообщается в постановлении.

В документе также говорится, что на территории запланирован встроенно-пристроенных детский сад на 80 мест. По проекту, к 2030 году на территории между улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Бугадова и Красным проспектом, общий объем жилищного фонда увеличится до 1037 тысяч квадратных метров.

Информации о том, планируется ли закрывать саму фабрику, нет.

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