В Новосибирске ремонт трамвайных путей обойдется в 3,6 миллиарда рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске ремонт трамвайных путей обойдется в 3,6 миллиарда рублей. Протяженность линий, нуждающихся в капремонте, составляет 60 километров.

- Ориентировочные затраты на ремонт 1 километра одиночного трамвайного пути составляют около 60 миллионов рублей, - сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

К наиболее изношенным относятся семь участков протяженностью 20,51 километра в левобережной части города. И еще пять длиной в 10,42 километра - в правобережной части.

Для того, чтобы привести в нормальное состояние все городские пути понадобится как минимум десять лет. При этом ежегодно надо капитально ремонтировать 7,5 километров линий.

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