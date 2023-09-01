НГУ стал партнером новой российской образовательной платформы «Академика»

Авторизованные пользователи получат бесплатный доступ к двум модулям от всех курсов, воспользоваться которым можно в течение 10 дней. Фото: academika.ru

В России начала работу новая EdTech-платформа «Академика» от Skillbox, которая предназначена для обучения по образовательным программам от ведущих российских вузов и индустриальных партнеров. Ее задача - способствовать развитию онлайн-образования в стране с ориентиром на лучшие практики и подходы мировых лидеров IT-отрасли. Новосибирский государственный университет стал одним из первых 16 партнеров платформы.

Потенциальные слушатели бесплатных и платных образовательных программ - пользователи в возрасте от 18 лет и старше, которые предпочитают онлайн-обучение и хотят развиваться и получать новые компетенции за короткий промежуток времени. При этом для них имеет значение, кто является автором курса, какая именно компания или вуз стоят за его созданием.

Ознакомиться с полным перечнем курсов можно в каталоге, который доступен любому пользователю без регистрации. Фото: academika.ru

Сегодня пользователям доступны более 200 курсов по 8 ключевым направлениям и 100 темам с продолжительностью обучения от 1 до 4 месяцев. НГУ разместил на платформе 19 курсов, в том числе «Органическая электроника», «Портретная фотография», «Строение клетки. Цитология», «Машинное обучение для анализа текстов» и некоторые другие. Представители «Академики» обещают, что до конца года количество образовательных программ увеличится до 300, в том числе за счет материалов индустриальных партнеров.