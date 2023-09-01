«Задело бетономешалкой»: в Новосибирске на стройке пострадал рабочий

В Новосибирске на стройке в Калининском районе случилось ЧП. Фото: предоставлено очевидцами

В Новосибирске на стройке в Калининском районе случилось ЧП. Там пострадал рабочий. Об этом сообщили очевидцы утром в пятницу, 1 сентября.

— Кажется, там упала бетономешалка и задело кого-то из рабочих, но не очень сильно. Однако скорая на место приезжала, это недалеко от улицы Игарской, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего. В областном Следственном комитете и прокуратуре случившееся пока не прокомментировали.

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