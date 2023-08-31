В Новосибирске хотят убрать трамвайное кольцо за оперным театром. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирска намерены убрать трамвайное кольцо за театром оперы и балета. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Демонтаж кольца вошел в список изменений, предусмотренных новым проектом планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова и Красным проспектом.

Сейчас длина трамвайной линии составляет 2,95 километра.

- Линия трамвая, расположенная около Новосибирского академического театра оперы и балета, переносится в профиль улиц Депутатской, Каменской, Орджоникидзе для освобождения сквера от трамвайного кольца, - говорится в тексте проекта.

Ветку могут оставить на улицах Мичурина и Серебренниковской. Но в будущем вместо трамвайных путей там намерены проложить линии троллейбуса.

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