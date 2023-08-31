В Бийске ребенок получил ожоги I степени из-за разорвавшейся банки

В Бийске девочку увезли с ожогами из-за разорвавшейся банки для заготовок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трехлетняя девочка пострадала из-за разорвавшейся банки для зимних заготовок, пишет издание «Бийский рабочий». Ребенок получила ожоги I и II степени.

- Ребенок находился на кухне, где стерилизовали банки под заготовки в зиму. Девочка была рядом с плитой. В какой-то момент банка лопнула, - сообщили БР на станции скорой помощи.

С начала года «скорые» доставили 43 ребенка с термическими и химическими ожогами разной степени. Два из них пострадали за минувшую неделю.

Медики напоминают о необходимости обращения в больницу в случае получения ожогов. Обожженное место надо охладить прохладной водой, нанести противоожоговое средство и наложить стерильную повязку. А после этого обязательно обратиться за помощью к врачу.

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