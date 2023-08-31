«Подошла, а он весь в иголках!»: лохматый гриб-ежик нашла в лесу жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска нашла в лесу лохматый гриб-ежик. Фото: Надежда Ивакина

Жительница Новосибирска нашла в лесу гриб-ежик. Раскрывать точное местонахождение своей находки она не стала.

- Очень заинтересовал этот гриб. Не понятно было, то это вообще. Подошла поближе. Вроде и гриб.. Но весь как в паутине. Или иголках! Первый раз вижу такое чудо, - поделилась эмоциями с КП-Новосибирск Надежда.

Необычный гриб женщина с супругом нашли на очередном походе за опятами. С ними-то Надежда и перепутала неизвестный гриб.

Как оказалось гриб-ежик является грибом-паразитом. Он размножается на других грибах. Встретить его можно в течение всего грибного сезона. Однако есть такой гриб нельзя.

Срезать находку Надежда не стала.

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