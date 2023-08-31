Дожди и грозы нагрянут в Новосибирскую область в конце недели. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирскую область в конце недели вернутся дожди и грозы. Так, погода ухудшится уже в пятницу, 1 сентября. Об этом предупредили метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

- 1 сентября в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью гроза, кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +21…+23 градуса. Днем 2 сентября местами небольшой дождь, температура воздуха составит +20…+22 градуса. 3 сентября возможен небольшой дождь и +20…+22 градуса, – рассказали специалиста гидрометцентра.

А сервис «Яндекс Погода» дождей не прогнозирует. По его данным, 1,2, 3 сентября в Новосибирске будет просто облачно и тепло. До +23 градусов.

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