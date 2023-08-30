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НовостиПроисшествия30 августа 2023 20:47

Замглавы поселка под Новосибирском получил условный срок за хищение 4 миллионов

Замглавы поселка под Новосибирском похитил 4 миллиона, заключая контракт на строительство
Галина СИМОНОВА
Суд вынес приговор заместителю главы поселка Линево Искитимского района и директору одной из местных фирм.

Суд вынес приговор заместителю главы поселка Линево Искитимского района и директору одной из местных фирм.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области суд вынес приговор заместителю главы поселка Линево Искитимского района и директору одной из местных фирм. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а в случае с чиновником — с использованием служебного положения.

— Обвиняемые похитили 4 396 462 рублей, заключив муниципальные контрактов на выполнение работ по возведению объекта капитального строительства, — сообщили в Искитимском районном суде.

Суд признал их виновными и приговорил к 4 годам колонии, а также взыскал с них 1, 8 миллион рублей в пользу администрации поселка в качестве возмещения ущерба.

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