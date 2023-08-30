В Новосибирске отремонтируют единственную дорогу к микрорайону Затон. Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске к концу сентября отремонтируют единственную дорогу к микрорайону Затон. Ход работ проверил мэр Анатолий Локоть.
Состояние дороги не позволяло комфортно передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам.
- После выездного совещания с губернатором было принято решение дополнительно выделить средства из областного бюджета на ремонт этой дороги, - отметил мэр.
Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 2,7 километра. До конца сентября на объекте отфрезеруют старое покрытие, выравняют поверхность и проведут укладку верхнего слоя. Проезжую часть дороги также ограничат бордюром. Помимо этого, для комфорта пешеходов восстановят недостающие тротуары и обочины.
На сегодняшний день выполняется укладка верхнего слоя асфальта. Установлено 1200 метров дорожного бордюра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер