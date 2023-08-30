В Новосибирске отремонтируют единственную дорогу к микрорайону Затон. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске к концу сентября отремонтируют единственную дорогу к микрорайону Затон. Ход работ проверил мэр Анатолий Локоть.

Состояние дороги не позволяло комфортно передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам.

- После выездного совещания с губернатором было принято решение дополнительно выделить средства из областного бюджета на ремонт этой дороги, - отметил мэр.

Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 2,7 километра. До конца сентября на объекте отфрезеруют старое покрытие, выравняют поверхность и проведут укладку верхнего слоя. Проезжую часть дороги также ограничат бордюром. Помимо этого, для комфорта пешеходов восстановят недостающие тротуары и обочины.

На сегодняшний день выполняется укладка верхнего слоя асфальта. Установлено 1200 метров дорожного бордюра.

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