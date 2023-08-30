Нанес восемь ударов: новосибирец убил знакомого деревянным табуретом

Новосибирца осудили за убийство знакомого деревянным табуретом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мужчина убил своего знакомого деревянным табуретом. Он нанес ему не менее восьми ударов по голове.

- В апреле 2023 года во время распития спиртных напитков между подсудимым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний стал высказывать оскорбления, - говорится в сообщении Карасукского районного суда.

Новосибирец не стал терпеть высказывания в свою сторону, взял табурет и начал бить знакомого по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к восьми годам лишения свободы. Срок ему предстоит отбывать в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отмечается, что суд учел смягчающие обстоятельства, такие как явка с повинной, признание вины и другие.

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