Нанес восемь ударов: новосибирец убил знакомого деревянным табуретом

Новосибирца осудили за убийство знакомого деревянным табуретом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске мужчина убил своего знакомого деревянным табуретом. Он нанес ему не менее восьми ударов по голове.
- В апреле 2023 года во время распития спиртных напитков между подсудимым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний стал высказывать оскорбления, - говорится в сообщении Карасукского районного суда.
Новосибирец не стал терпеть высказывания в свою сторону, взял табурет и начал бить знакомого по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к восьми годам лишения свободы. Срок ему предстоит отбывать в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.
Отмечается, что суд учел смягчающие обстоятельства, такие как явка с повинной, признание вины и другие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер