Объявленного в федеральный розыск новосибирца задержали в Питере. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Новосибирска, объявленного в федеральный розыск. Оперативникам удалось поймать 49-летнего мужчину 29 августа на улице 8-я Красноармейская.

Новосибирца обвиняют в организации и проведении азартных игр.

- 29 декабря 2022 года в нежилом помещении на Нарымской улице в Новосибирске он организовал проведение азартных игр с материальным выигрышем с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, - говорится в сообщении ГУ МВД по СПб и ЛО.

Мужчину доставили в отдел полиции по Адмиралтейскому району.

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