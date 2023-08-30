Кишели тараканы и почернели потолки: в Новосибирске пенсионер несколько лет хранил мусор у себя в квартире

В Новосибирске пенсионер несколько лет собирал мусор у себя в квартире. Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области

В Новосибирске 68-летний пенсионер несколько лет собирал мусор у себя в квартире. На стойкий запах в подъезде неоднократно жаловались соседи.

В квартире на улице Богдана Хмельницкого мужчина жил вместе с сестрой. Родители умерли несколько лет назад, и с тех пор детей пытались выселить за непродленный договор аренды и долги.

Попасть внутрь судебным приставам удалось через сестру.

- В комнатах было все завалено мешками, на стенах кишели тараканы, потолки почернели от влажности. Гражданин вел себя спокойно, но не был готов съезжать из обжитого места, - сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Пенсионеру предоставили другое жилье по соцнайму. А в его прежней квартире специалисты проведут уборку и дезинфекцию.

Также сестра должника заявила, что намерена обратиться к специалистам, чтобы они оказали брату психологическую помощь.

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