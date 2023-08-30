Мобильное приложение «Кладбища Новосибирска» скачали 18 тысяч человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мобильное приложение «Кладбища Новосибирска» скачали 18 тысяч человек – более 10 000 в Play Market и более 8 000 в AppStore. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии.

- Мобильное приложение является частью муниципальной информационной системы «Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал», создание которой началось в 2017, - рассказали в пресс-службе администрации.

На сегодняшний день приложение содержит информацию о порядка 619 тысяч могильных захоронений.

Система имеет схему, условно отображающую расположение объектов на общественных кладбищах города. Навигация в приложении не предусмотрена, но входит в планы модернизации.

В Новосибирске расположены семь общественных кладбищ: Клещихинское, Заельцовское, Гусинобродское, Инское, Южное, Северное и Чемское.

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