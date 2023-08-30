Мёртвого мужчину вытащили из Оби в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировском районе Новосибирска в Оби очевидцы заметили тело человека. Находилось оно в 50 метрах от берега. Горожане вызвали спасателей.
– Специалисты службы МАСС прибыли на место. Они подняли тело из воды. Погибшим оказался мужчина, – уточнили в МАСС.
Известно, что тело неизвестного мужчины передали сотрудникам полиции. Им предстоит установить личность погибшего, а также обстоятельства, при которых произошла трагедия.
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