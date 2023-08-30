В Новосибирске вернули воду в дома жителей Плющихинского жилмассива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на среду, 30 августа, в дома жителей Плющихинского жилмассива вернули водоснабжение: и горячее, и холодное, Воду подали в 01:30.

– Всего на Плющихинском жилмассиве от водоснабжения было отключено 64 дома, –– уточнили в мэрии Новосибирска.

Последствия аварии в жилмассиве устраняли городские службы почти сутки. Воду откачивали сотрудники УК, аварийные бригады.

Воду жителям подвозили сотрудники МУП «Горводоканал».

Известно, что еще вечером 29 августа в 30 домов вернули воду. А ночью водоснабжение восстановили полностью.

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