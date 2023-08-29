Годы тренировок: мужчина поймал гигантского сазана в Новосибирской области

В Новосибирской области рыбак вытащил сазана весом в 7 килограмм. Источник фото: Владимир Ольгов

Мужчина поймал семикилограммового сазана в Сузунском районе Новосибирской области. Фото своего улова он поделился с КП-Новосибирск.

- Рыбка называется сазан(карп), ловили в Сузунском районе, были там две ночи, - рассказал Владимир.

Улов Владимир с товарищами использовали по назначению - приготовили шашлык на всю компанию.

Рыбак отметил, что взять такую добычу ему помогли годы тренировок и непосильного труда.

Ранее КП-Новосибирск писала о рыбаке, который вытащил щуку длиной больше метра. Поймать ее удалось на Оби. Рыбу рыбак отпустил, чтобы другие рыболовы смогли почувствовать такие эмоции от поимки.

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