Стрела крана рухнула на железной дороге в Новосибирской области

В Новосибирской области на железной дороге рухнула стрела крана. Источник фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

29 августа около 12.00 на железной дороге между станциями Каргат и Кокошино в Каргатском районе Новосибирской области рухнула стрела крана. В аварии повредили контактную сеть «РЖД».

- Сегодня, 29 августа, в 7.25 (мск) на перегоне между станциями Каргат и Кокошкино в Новосибирской области при проведении работ повреждена контактная сеть. В результате происшествия никто не пострадал. Задержаны 1 пригородный и 2 пассажирских поезда, - сообщили КП-Новосибирск в «РЖД».

В 16.24 (12.24 мск) движение поездов открыли. Железнодорожники устранили повреждения контактной сети.

В связи с инцидентом Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка по соблюдению безопасности работы железнодорожного транспорта.

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