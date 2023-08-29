В Новосибирске изменится схема движения у нового ЛДС с 13 сентября.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирске от площади Лыщинского до ледовой арены с 13 сентября изменится схема движения. На участке будут установлены соответствующие знаки.
- После 13 сентября здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.4 «Работает эвакуатор», - сообщили в мэрии.
Отмечается, что изменения направлены на предотвращение аварийных ситуаций.
Водителей просят быть осторожными и планировать поездки заранее.
Ранее КП-Новосибирск писала о закрытии проезда на Костычева и Степной до середины сентября. Ограничение связано с проведением аварийного ремонта на теплотрассе.
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