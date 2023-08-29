В Новосибирске назвали лучшие школы по результатам ЕГЭ-2023. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минобразования Новосибирской области составили список лучших школ по результатам ЕГЭ. Рейтинг имеется в распоряжении издания «Atas.info».

Согласно данным, на первом месте оказалась физико-математическая школа имени М. А. Лаврентьева при НГУ. Победителем рейтинга учебное заведение становится на протяжении нескольких лет.

В этом году в ТОП-10 поднялись сразу несколько школ: гимназия № 3 и образовательный центр «Горностай». Также отметим скачок гимназии №15 - с 18 места в 2022 году на третье в текущем рейтинге.

Резкий рост совершила и школа №10 из Куйбышевского района. В этом году она на 15 месте. Впервые в рейтинг попала частная школа «София», и сразу оказалась на 16 месте.

В 2023 году процент участников ЕГЭ, написавших предмет на высокий балл, вырос по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе.

За последние три года отмечается снижение числа школьников, не сдавших экзамен по русскому, математике базового уровня, физике, химии, информатике, географии и литературе. В то же время растет количество одиннадцатиклассников, получивших неудовлетворительную оценку за экзамены по обществознанию, истории и английскому языку.

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