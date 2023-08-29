За лето в школы Новосибирской области трудоустроили 1000 педагогов . Фото: Евгения ГУСЕВА

В Минобре НСО сообщили о том, что за лето в регионе закрыли примерно 90% вакансий для педагогов. За июнь, июль и август в школы региона устроились работать 1000 специалистов. Большая часть из них – это молодые педагоги из Новосибирска, сообщает правительство НСО.

По словам замгубернатора Сергея Нелюбова, в 2022-23 годах численность педагогов в НМО достигла 25 551 человек. Известно, что по данным на 1 июня 2023 года в школах НСО зафиксировали 1136 вакансий. Этот показатель составлял 3,6% от общего числа педагогов в регионе.

– Это традиционные показатели, связанные с завершением учебного года. При подготовке к новому учебному году, в течение лета, региональным министерством образования была проведена серьезная работа по решению этого вопроса. В результате в новый учебный год школы региона вступают с показателем вакансий менее 0,5%, – объяснил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

Кадровую потребность педагогических сотрудников в Новосибирской области проводят ежегодно. Осуществляет ее Минобразования региона. Известно, что потребность в кадрах закрыли преимущественно при помощи трудоустройства молодых специалистов. Так, 1 сентября работать начнут 800 выпускников педколледжей и НГПУ. Кроме того, в НСО прибыли учителя из других регионов. А еще 54 педагога начнут работу в рамках программы «Земский учитель».

Остальные вакансии, те, что остались, закроют в начале учебного года. Сделают это при помощи распределения нагрузки, а также внутреннего совместительства.

– При этом министерство образования совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области продолжит работу по привлечению педагогов в школы и повышению престижа профессии учителя, – сообщили в правительстве Новосибирской области.

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