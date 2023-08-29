Ударил ножом в грудь: в Новосибирской области во время ссоры зарезали охотника. Фото: СК РФ НСО.

В Краснозерском районе Новосибирской области произошло жестокое преступление. По данным издания «Краснозерская Новь», там на станции Зубково убили охотника. ЧП прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области

– Следствие установило, что ночью 26 августа 2023 года на придомовой территории одного из сел Краснозерского района поссорились сельчане. В ходе ссоры хозяин дома, который был в состоянии опьянения, ударил знакомого в грудь ножом. В результате этого потерпевший скончался по дороге в больницу, – сообщает Следком.

27-летнему сибиряку уже предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его задержали. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

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