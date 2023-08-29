В Барнауле жильцам мешал громкий шум из алкомаркета - дело дошло до суда

Дело о громком шуме из магазина дошло до суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барнауле местные жители многоэтажки на улице Шумакова пожаловались на шум из магазина «Красное&Белое». С 2021 года им мешал шум при погрузке-разгрузке товара и работе холодильников-кондиционеров и сбор мусора. Их обращения поступили в Роспотребнадзор.

— После жалоб на место с проверкой выехали сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии». Проверяющие нашли нарушение СанПиНов. Они отметили: погрузка-разгрузка происходит не по правилам - со стороны входов в квартиры, прямо под окнами жильцов. По правилам загружать-разгружать надо со «слепых» (без окон) торцов, из подземных тоннелей или со стороны автодорог. Претензии были и к сбору мусора: у магазина не было своего бака, пустые коробки и прочие отходы хранились в коридоре, «территория не содержится в чистоте», — сообщает издание Altapress.

Компании «Альфа-М», управляющей сетью алкомаркетов. выдали предостережение и дали три недели на устранение. Но та ответила, что нарушений СанПиНов нет. После чего Роспотребнадзор и подал на компанию в суд, чтобы понудить ее привести деятельность в соответствие с требованиями.

Суд компания проиграла, однако с решением не согласилась и подала апелляцию.

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