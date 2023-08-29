В Новосибирске директора фирмы оштрафовали на 10 млн за взятку налоговой.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Октябрьском районе Новосибирска директора одной из фирм уличили во взятке. Известно, что руководитель предложил сотруднику налоговой 20 млн рублей.
– Сума предназначалась за изменение хода и результатов проведенной выездной налоговой проверки и уменьшение сумм налоговых претензий, установленной суммы налоговой недоимки, – уточнили подробности в прокуратуре Новосибирской области.
На юрлицо возбудили дело об административном правонарушении за предложение крупной взятки по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ.
После его рассмотрения директора оштрафовали на 10 млн рублей.
А уголовное дело в отношении юрлица рассматривают в суде.
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