В Новосибирске директора фирмы оштрафовали на 10 млн за взятку налоговой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Октябрьском районе Новосибирска директора одной из фирм уличили во взятке. Известно, что руководитель предложил сотруднику налоговой 20 млн рублей.

– Сума предназначалась за изменение хода и результатов проведенной выездной налоговой проверки и уменьшение сумм налоговых претензий, установленной суммы налоговой недоимки, – уточнили подробности в прокуратуре Новосибирской области.

На юрлицо возбудили дело об административном правонарушении за предложение крупной взятки по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ.

После его рассмотрения директора оштрафовали на 10 млн рублей.

А уголовное дело в отношении юрлица рассматривают в суде.

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