«В ответ на оскорбление»: в Новосибирске осужденный получил 13 лет за попытку убийства заточкой

Осужденный получил 13 лет и 6 месяцев колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 26-летний осужденный получил серьезный срок за попытку убийства сокамерника. Конфликт случился в марте 2022 года в ИК №2.

По данным следствия, осужденный дождался отбоя и ночью подошел к спящему другому осужденному. Изготовленной кустарным способом заточенной пластиной металлического исполнения нанес ему несколько ударов по его телу.

Оператор поста видеоконтроля ИК №2 заметил конфликт и направил резервную группу, которая пресекла нападение и спасла жизнь. Пострадавшего доставили в медицинскую часть.

- Подсудимый сообщал, что поводом к конфликту стало оскорбление со стороны потерпевшего при свидетелях, за которое тот не стал извиняться. Ленинский районный суд назначил 13 лет и 6 месяцев строгого режима, приговор в законную силу не вступил, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

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