В Новосибирске у нового ЛДС установили знак, запрещающий электросамокаты

В Новосибирске у нового ледового дворца установили знак, запрещающий проезд на электросамокатах. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В Новосибирске у нового ледового дворца установили знак, запрещающий проезд на электросамокатах. Он расположен у пешеходного перехода около дороги. Мы спросили автоэксперта, с чем это может быть связано.

— В последнее время у нас достаточно много конфликтных ситуаций возникает между самокатчиками и пешеходами. Предполагаю, что это было сделано для того, чтобы эти конфликты минимизировать и сохранить около ЛДС чисто пешеходную зону, — пояснил КП-Новосибирск руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. — Это же будет удобно и для водителей, для которых пешеход более предсказуем, чем самокатчики, которые зачастую не спешиваются на пешеходных переходах.

Вячеслав Ашурков также отметил, что руководство ЛДС могли пойти дальше и заключить договор с компанией самокатов, чтобы обеспечить у дворца пешеходную зону.

— К примеру, в Санкт-Петербурге, если мне не изменяет память, нельзя ездить на самокатах по Дворцовой площади. И самокатчикам, когда они к ней приближаются, сначала приходит уведомление об этом, а потом самокат просто останавливается и не едет дальше, — пояснил эксперт.

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