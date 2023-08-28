В Новосибирске проезд на Костычева и Степной закрыли до середины сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новосибирске в Ленинском районе закрыли проезд на пересечении улиц Костычева и Степной в районе дома №11а. Ограничение движения будет действовать по 15 сентября.

- Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, - сообщили в мэрии.

Водителей призывают быть внимательными и планировать свои поездки заранее.

Напомним, до середины сентября также будет ограничено движение по автодороге на улице Фрунзе в районе дома № 56 по улице Ломоносова. Проезжую часть сузили на 10,5 метров.

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