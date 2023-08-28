«Голову ей отрубили топором!»: жительница Новосибирска подозревает живодёра в зверском убийстве своей кошки

Челси было всего 5 месяцев. Фото: предоставлено Мариной.

Жительница Новосибирска Марина рассказала об ужасной гибели своей кошки Челси. Девушка уверена, любимицу семьи убил живодер.

– В ночь с 26 на 27 августа по адресу Энгельса 14, пока я спала со 2-го этажа у меня выпала 5-месячная кошка. Когда я проснулась, заметила, что кошки нет дома. Когда пошла её искать, нашла на траве обезглавленное тело, рядом лежала верхняя челюсть без единого волоска. На кошке не было ни единого признака, что её загрызла собака. Голову кошке кто-то отрубил топором, так как был виден очень ровный срез. В радиусе 15 метров я не нашла ни единой капельки крови. Даже на самой кошке не было ни единой капельки. Расправились с ней где-то в другом месте, а тельце без головы просто выкинули рядом с окнами, в 3-х метрах от моего окна, – поделилась с КП-Новосибирск Марина.

Жители ОбьГЭСа рассказали девушке, что в окрестностях уже были похожие случаи. Горожане находили обезглавленных животных без единой капли крови. Только те, говорит Марина, были бездомными.

– Я думаю, что на ОбъГЭСе появился живодёр! Вероятно, что он проживает на Энгельса, 14, в правой стороне! Хозяева, будьте внимательны к своим животным, – предупреждает Марина.

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