Ростехнадзор установил причины падения крана с крановщицей в Новосибирске.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Ростехнадзор установил причины аварии, в результате которой упал строительный кран с крановщицей. ЧП произошло 15 июня в Октябрьском районе.
- В ходе расследования были установлены основные причины аварии: это неисправность тупикового упора крана, использование крана в неисправном состоянии, отсутствие своевременного проведения ремонтов, несоблюдение требований при эксплуатации крана, - сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.
Напомним, погибщей крановщице было 57 лет. Женщина должна была уходить на пенсию и дорабатывала последний день. Упавший кран повредил как минимум восемь автомобилей, которые стояли рядом.
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