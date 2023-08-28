Редкий случай: в небе над Новосибирском взойдет голубая Луна

Голубая Луна взойдет над Новосибирском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В небе над Новосибирском взойдет «голубая Луна». Астрономы уточнили, что термин этот буквально воспринимать не нужно:

– «Голубой Луной» в астрономии называется второе полнолуние в течение календарного месяца. В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что полная смена лунных фаз происходит за 29,5 суток, а в календарном месяце иногда бывает 31 день, это значит, что какая-нибудь фаза всегда повторяется, – объяснили в Большом новосибирском планетарии.

По данным специалистов, второе полнолуние случается очень редко, приблизительно раз в три года. Именно это явление и называют «голубой Луной». Связано это с тем, что в английском языке оборот «blue moon» - синоним редкого события.

– Есть фразеологизм «once in a blue moon». Означает это – очень редко или никогда. В русском языке мы знаем аналог – «когда рак на горе свистнет», – добавили в планетарии.

Именно буквальный перевод выражения с английского привел к образованию термина «голубая Луна».

В планетарии также отметили, что крайне редко Луна действительно может быть голубоватой по цвету.

– Это связано с пылевыми частицами в атмосфере. Они меняют ее оптические свойства. Вероятно, кто-то когда-то действительно мог видеть Луну голубой!

По данным Большого новосибирского планетария, второе полнолуние произойдет 31 августа 2023 года. И может быть в этот раз «голубая Луна» действительно окажется голубой.

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