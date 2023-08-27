В Новосибирске два ребенка пострадали в ДТП с иномаркой

ДТП произошло в Заельцовском районе. Фото: Госавтоинспекция НСО

В центре Новосибирска столкнулись две иномарки. «БМВ» и «Лифан» столкнулись на Красном проспекте в Заельцовском районе.

- Водитель, управляя автомобилем БМВ, двигаясь со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону улицы Кропоткина, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутным автомобилем Лифан, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка и 5-летний мальчик. Их отвезли в больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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