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НовостиОбщество27 августа 2023 10:00

В новосибирском ТЦ «Мега» заметили толпу подростков

Они пришли на концерт Миланы Хаметовой
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Милана Хаметова выступила в Новосибирске.

Милана Хаметова выступила в Новосибирске.

Фото: Даниил ОПАРИН

Сегодня днем 27 августа в ТЦ «Мега» заметили толпу подростков. Школьники пришли на фан-встречу с певицей и блогершей Миланой Хаметовой.

В 16.00 13-летняя певица выступила перед своими поклонниками.

- Поболтаем, пофоткаемся, попоем и потанцуем. Вход свободный, - писала Милана в своих соцсетях.

После выступления у певицы запланирована фан-встреча. С Миланой можно будет сфотографироваться.

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