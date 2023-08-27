В новосибирском ТЦ «Мега» заметили толпу подростков

Милана Хаметова выступила в Новосибирске.
Фото: Даниил ОПАРИН
Сегодня днем 27 августа в ТЦ «Мега» заметили толпу подростков. Школьники пришли на фан-встречу с певицей и блогершей Миланой Хаметовой.
В 16.00 13-летняя певица выступила перед своими поклонниками.
- Поболтаем, пофоткаемся, попоем и потанцуем. Вход свободный, - писала Милана в своих соцсетях.
После выступления у певицы запланирована фан-встреча. С Миланой можно будет сфотографироваться.
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