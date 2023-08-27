В Новосибирске спасатели убрали дерево с дороги после урагана

Спасатели МАСС убрали дерево. Фото: скриншот из видео "МАСС"

В Новосибирске спасатели убрали дерево с дороги и автомобиля после урагана. Последствия стихии они устраняли вчера 26 августа.

- За помощью обратился мужчина, на чей автомобиль упало дерево. Спасатели распилили дерево, тем самым деблокировали автомобиль, - сообщили в МАСС.

Так же дерево убрали с проезжей части. Проезд был освобожден.

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