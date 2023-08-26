Мужчина и женщина погибли в вылетевшей в кювет «Мазде» в НСО. Фото: телеграм-канал "Дороги с Кузнецовым".

В Новосибирской области, в Сузунском районе, 26 августа произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли 2 человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

По данным ГИБДД по Новосибирской области, автомобилем «Мазда-3» управлял мужчина 1964 года рождения. Он был лишен прав, ехал непристегнутым. Водитель пошел на обгон. Однако с маневром не справился – вылетел с трассы в кювет и опрокинулся.

В аварии погибли водитель, и его пассажирка. На вид женщине 40-45 лет.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

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