Старые котельные меняют на новые в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области при помощи новейших энергоэффективных технологий обновляют объекты теплоэнергетики – котельные. Качество работы в Чистоозерном районе проверил губернатор региона Андрей Травников. Он побывал там с рабочей поездкой. В рабочем поселке Чистоозерном новая котельная своей работой заменила сразу три устаревших объекта.

- Хороший результат и по качеству, и по экономике проекта, – сообщил губернатор.

В правительстве НСО напомнили, что в 2021 году Андрей Травников запланировал выделение средств на достройку объекта. Пуско-наладочные работы там провели в сезоне 2021-2022 годов. А на новую котельную всех потребителей перевели уже в 2023.

Год работы котельной прошел без проблем и каких-то сбоев. Пользователи остались довольны качеством работы. Показатели, которые планировали, достигнуты. Также на объекте снизили трудозатраты.

Известно, что построили новую угольную котельную в Чистоозерном государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области». Закончили строительство в 2022 году.

– Стоимость составила около 60 млн рублей, мощность котельной – 7,5 МВт. Потребители: Центральная районная больница, 1 школа, 1 детский сад, 6 многоквартирных домов, более 20 административных зданий (магазины, суд, администрация района, церковь, вокзал и т. п.), около 30 жилых домов, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

В 2023 году в Чистоозерном модернизируют еще одну котельную.

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