Миграция птиц началась в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области стартовал сезон миграции перелетных птиц. Так, еще в начале августа, из Новосибирска улетели белопоясные стрижи. Пернатые отправились в сторону Индонезии. А их сородичи, черные стрижи, улетели к Африке. Там они проводят большую часть года. Об этом КП-Новосибирск рассказал орнитолог Алексей Яновский.

– В конце августа в дальний путь начинают отлетать черные коршуны. Наряду со стрижами в последние десятилетия коршуны одни из самых характерных птиц в Новосибирске и пригородах летом. Уже в начале сентября они у нас перестанут встречаться, так как отправятся в дальний путь на зимовку в Индию, – уточнил ученый.

Алексей Павлович отметил, что в сентябре наибольшая интенсивность миграции птиц из НСО и более северных регионов – на юг и юго-запад:

– Улетят многие виды мелких певчих птиц, другие теплолюбивые пернатые, большинство околоводных и водоплавающих птиц. Это, например, журавли, цапли, несколько видов куликов, а также крачки и т.п. В конце сентября и начале октября в небе над водно-болотными угодьями прежде всего можно будет видеть пролетные группы и стаи лебедей, гусей, уток сизых и серебристых чаек и других птиц среднего и большого размера. Их путь на зимовку лежит в Индию и Средиземноморье.

О завершении сезона осенней миграции пернатых, говорит ученый, можно будет судить по факту отлета грачей, которые с весны до осени в массе встречаются повсюду в НСО и пригородах. А порой и в центральной части Новосибирска.

– Грачи улетят при выпадении снега с образованием снежного покрова. Грачи зимуют сравнительно недалеко. На юге Казахстана в Средней Азии в Афганистане Иране. С замерзанием озер прудов и Обского моря от нас улетят и самые холодостойкие виды перелетных птиц, – заключил орнитолог.

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