В Новосибирске пенсионера зажало между бетонной плитой и деревом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась 68-летнему мужчине. Он пострадал на улице Ударной днем 25 августа. Подробности сообщили в МАСС.

– Мужчину зажало между бетонной плитой и деревом, – уточнили спасатели.

Пенсионера деблокировали. Он получил травмы в результате случившегося. Его передали бригаде медиков скорой помощи.

При каких обстоятельствах пострадал мужчина, в МАСС не раскрыли.

Напомним, накануне в городе бушевала непогода. Дороги затопило, а ураганный ветер повалил множество деревьев.

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