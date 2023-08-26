В Новосибирске пенсионера зажало между бетонной плитой и деревом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске помощь спасателей понадобилась 68-летнему мужчине. Он пострадал на улице Ударной днем 25 августа. Подробности сообщили в МАСС.
– Мужчину зажало между бетонной плитой и деревом, – уточнили спасатели.
Пенсионера деблокировали. Он получил травмы в результате случившегося. Его передали бригаде медиков скорой помощи.
При каких обстоятельствах пострадал мужчина, в МАСС не раскрыли.
Напомним, накануне в городе бушевала непогода. Дороги затопило, а ураганный ветер повалил множество деревьев.
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