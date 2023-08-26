Жителей Новосибирской области предупредили об опасности вождения в дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области на выходных прогнозируют дожди и шквалистый ветер. В связи с чем автомобилистов предупредили об опасности вождения в такую погоду. В ГИБДД по региону опубликовали памятку о том, как снизить риск ДТП.
– На мокром асфальте водителям транспортного средства следует двигаться осторожнее, включив дополнительные внешние световые приборы на автомобиле, – сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.
В ГИБДД уточнили, что при проезде луж есть большой рис аквапланирования. При нем машина становится неуправляемой. Для того, чтобы избежать этого, надо плавно снизить скорость и не допускать резких маневров.
А для того, чтобы восстановить эффективность тормозной системы после проезду луж, нужно просушить тормозные колодки. Делают это многократными и непродолжительными нажатиями на педаль тормоза.
Автомобилистов призвали к внимательности и соблюдении дистанции. А также попросили помнить, что, влетая в лужу на скорости, можно не только потерять управление, но и окатить пешеходов водой
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